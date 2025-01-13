Нацбанк оприлюднив курси валют: по скільки долар та євро

За вихідні регулятор не змінив курс долара, який становить не більше 42,28 гривні. Натомість курс євро незначно виріс в ціні. на завтра, 14 січня, очікується, що європейська валюта значно подешевшає.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,28 гривні. Тобто ціна валюти залишилася без змін проти 10 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,57 гривні. Тобто ціна виросла на 2 копійки.

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Станом на 14 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,26 гривні,

євро – 43,12 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,22 гривні , продаж – по 43,02 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,95 гривні , продаж – по 43,04 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,50 гривні, продаж – 43,20 гривні.

Який прогноз долара

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зауважив, що цього тижня на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними. Йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Власне, все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі системи валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму керованої гнучкості.

Водночас на готівковому ринку курсові показники залежатимуть передусім від показників міжбанку, а також від рівня попиту.

За прогнозами Лєсового, офіційний курс протягом тижня може перебувати в діапазоні 42 – 42,5 гривні за долар.