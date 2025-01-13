Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,28 гривны. То есть цена валюты осталась без изменений против 10 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,57 гривны. То есть цена выросла на 2 копейки.

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По состоянию на 14 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,26 гривны,

евро – 43,12 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,22 гривны , продажа – по 43,02 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,95 гривны , продажа – по 43,04 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,50 гривны, продажа – 43,20 гривны.

Какой прогноз по доллару

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала заметил, что на этой неделе на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми. Речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Собственно, все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы системы валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима управляемой гибкости.

В то же время на наличном рынке курсовые показатели будут зависеть прежде всего от показателей межбанка, а также от уровня спроса.

По прогнозам Лесового, официальный курс в течение недели может находиться в диапазоне 42 – 42,5 гривны за доллар.