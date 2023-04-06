Долар завис на новій психологічній позначці: який курс в банках

Курс долара вчора опустився нижче 37 гривень та завис на цій новій психологічній позначці. В НБУ зазначили, що спред між офіційним та готівковим курсом скорочуватиметься й надалі. Який сьогодні курс в обмінниках, банках та на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 5 квітня), а купити за 37,40 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40 гривень (-3 копійки), а продають в середньому за 40,80 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,88 гривні (+3 копійки), а продають – за 37,42 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-22 копійки), а продаж – 40,60 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,21 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,34 гривні (+4 копійки).

(+9 копійок), а продаж – (+4 копійки). Євро купують по 40,35 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (без змін).

Яким буде курс в перший тиждень квітня

В НБУ зазначили, що спред між готівковим та офіційним курсом надалі буде знижуватись. Тому, що протягом останнього місяця розрив скоротився сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень, зазначив регулятор в монетарному огляді

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що вірогідно цього тижня тимчасово посилиться попит на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, який спровокує тимчасове зростання вартості долара.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко вважає, що в передвеликодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.