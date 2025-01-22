Де обміняти долар на ринку найдорожче

В обмінниках вперше за довгий час курс обміну долара опустився нижче ніж 42 гривні. А на чорному ринку американська валюта за останню добу опустилася найсуттєвіше.

Курс валют у банках

Станом на ранок 22 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42 гривні (-10 копійок проти 21 січня) та продаж по 42,65 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,44 гривні (-19 копійок), а продати по 42,50 гривні (-15 копійок).

(-19 копійок), а продати по (-15 копійок). Купівля євро по 44,06 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,24 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,97 гривні (-9 копійок), а продають по 42,56 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,81 гривні (+3 копійки), а продають по 44,21 гривні (-4 копійки).

По скільки долар буде цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня у готівковому сегменті курс може коливатися від 42,50 гривні до 42,90 гривні за долар.

Крім того, на курсові тренди впливатиме рішення монетарного комітету НБУ щодо облікової ставки.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зважаючи на відчутне прискорення інфляції наприкінці року, існує доволі висока ймовірність підвищення ставки, що є чинником підтримки національної валюти.

Зауважте! Не є виключенням, що на настрої економічних агентів мала вплив інавгурація президента США Дональда Трампа.