Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42 гривны (-10 копеек против 21 января) и продажа по 42,65 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,44 гривны (-19 копеек), а продать по 42,50 гривны (-15 копеек).

(-19 копеек), а продать по (-15 копеек). Покупка евро по 44,06 гривны (-3 копейки), а продажа по 44,24 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,97 гривны (-9 копеек), а продают по 42,56 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают по (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,81 гривны (+3 копейки), а продают по 44,21 гривны (-4 копейки).

По сколько доллар будет на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе в наличном сегменте курс может колебаться от 42,50 гривны до 42,90 гривны за доллар.

Кроме того, на курсовые тренды будет влиять решение монетарного комитета НБУ по учетной ставке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Учитывая ощутимое ускорение инфляции в конце года, существует довольно высокая вероятность повышения ставки, что является фактором поддержки национальной валюты.

Обратите внимание! Не является исключением, что на настроения экономических агентов имела влияние инаугурация президента США Дональда Трампа.