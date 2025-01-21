Как вырос спрос на валюту среди населения

За первые 20 дней января НБУ осуществил "чистые" интервенции на сумму 2,5 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Богдана Данилишина.

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То есть, населения за этот период выкупило ориентировочно 39% от суммы интервенций регулятора.

Богдан Данилишин Бывший глава Совета Национального банка Украины На следующий год МВФ ожидает, что нетто-интервенции НБУ составят 36 миллиардов долларов (+5%), что должно было бы обеспечить удержание среднегодового обменного курса на уровне 43,40 гривен за доллар.

Соотношение интервенций НБУ к количеству валюты, которое покупало население в течение последних лет было такое: