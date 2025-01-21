Як зріс попит на валюту серед населення

За перші 20 днів січня НБУ здійснив "чисті" інтервенції на суму 2,5 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Богдана Данилишина.

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Тобто, населення за цей період викупило орієнтовно 39% від суми інтервенцій регулятора.

Богдан Данилишин Колишній голова Ради Національного банку України На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36 мільярди доларів (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,40 гривень за долар.

Співвідношення інтервенцій НБУ до кількості валюти, яке купувало населення протягом останніх років було таке: