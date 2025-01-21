Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,10 гривны (+10 копеек против 20 января) и продажа по 42,65 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро происходит по 43,40 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,25 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,63 гривны (+1 копейка), а продать по 42,65 гривны (-5 копеек).

(+1 копейка), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 44,09 гривны (+19 копеек), а продажа по 44,33 гривны (+30 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,23 гривны (+56 копеек), а продают по 42,63 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

(+56 копеек), а продают по (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+22 копейки), а продают по 44,50 гривны (+25 копеек).

Прогноз курса на эту неделю

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, на наличном рынке не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На межбанке курс будет на уровне 42 – 42,50 гривны, а на наличном рынке – 42,20 – 43,20 гривны.

Кроме того, по состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиарда долларов. В то же время не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется