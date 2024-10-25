Ціна валют в банках та обмінниках: як змінилися долар та євро
В банках протягом майже тижня курс купівлі валюти залишається без змін. На чорному ринку також спостерігається затишшя щодо ціни долара сьогодні, водночас в обмінниках ціна опускається суттєво.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 25 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 24 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).
Читайте також Наслідки від виборів у США: що чекає на валютні курси
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 44,50 гривні (без змін), а продаж – по 45,10 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати – по 41,55 гривні (без змін).
- Купівля євро по 44,95 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,12 гривні (-3 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,86 гривні (-22 копійки), а продають – по 41,53 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Станом на 23 жовтня, євро купують по 44,18 гривні (-43 копійки), а продають – по 45,24 гривні (без змін).
Який курс прогнозували цього тижня
Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що протягом минулого тижня торги на міжбанку проходили в діапазоні 41,14 – 41,24 гривні за долар. А на готівковому ринку коливання курсу протягом тижня були мінімальними – в діапазоні 41,43 – 41,47 гривні за долар.
Цього тижня варто очікувати на збереження аналогічних тенденцій на ринку. Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.
Як зазначає Золотько, цього тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.