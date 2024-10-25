Ціна валют в банках та обмінниках: як змінилися долар та євро

В банках протягом майже тижня курс купівлі валюти залишається без змін. На чорному ринку також спостерігається затишшя щодо ціни долара сьогодні, водночас в обмінниках ціна опускається суттєво.

Курс валют у банках

Станом на ранок 25 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 24 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).

Читайте також Наслідки від виборів у США: що чекає на валютні курси

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,50 гривні (без змін), а продаж – по 45,10 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати – по 41,55 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Купівля євро по 44,95 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,12 гривні (-3 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,86 гривні (-22 копійки), а продають – по 41,53 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають – по (+5 копійок), за даними finance.ua. Станом на 23 жовтня, євро купують по 44,18 гривні (-43 копійки), а продають – по 45,24 гривні (без змін).

Який курс прогнозували цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що протягом минулого тижня торги на міжбанку проходили в діапазоні 41,14 – 41,24 гривні за долар. А на готівковому ринку коливання курсу протягом тижня були мінімальними – в діапазоні 41,43 – 41,47 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня варто очікувати на збереження аналогічних тенденцій на ринку. Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

Як зазначає Золотько, цього тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.