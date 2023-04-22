Долар більше не буде падати: прогнози банкірів на кінець квітня

В останній тиждень квітня валютний ринок буде у відносно стабільному стані порівняно з попередніми тижнями. За прогнозами експерта, гривня вже не буде зміцнюватися.

Яким буде курс валют 24 – 30 квітня

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), Герман Марченко у коментарі 24 Каналу розповів про валютні прогнози на наступний тиждень. За його словами, готівкові курси долара та євро залишаться на рівні 37–38 гривень за долар та 40–41,5 гривні за євро.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2–0,3 (гривень до долара) та 0,4–0,5 (гривень до євро). При цьому, як і впродовж останніх 2-х місяців, різниця між курсом покупки й продажу не перевищить 0,15–0,25 гривні.

Він додав, що різниця між офіційними, банківським та готівковим курсами не перевищуватиме 2—2,5%. Ця різниця може зберегтися до скасування фіксованого й утворення плаваючого курсу валют.

Ще наприкінці липня 2022 року НБУ зафіксував курс на позначці 36,6 (гривня до долара).

Фактори, які впливають на стабільність валютного ринку

Герман Марченко розповів про чинники, які вплинули на формування стабільного валютного ринку.

Матеріальна допомога від інших країн, для стабілізації витрат держбюджету та своєчасні виплати (Наприклад ухвалення довгострокової фінансової підтримки України на суму 115 мільярдів доларів);

Заходи НБУ щодо збалансування попиту і пропозиції на готівкову валюту;

"Популяризація" гривні шляхом впровадження депозитних сертифікатів під 25% для населення;

Розвиток економіки всередині держави, зокрема "базових" економічних галузей (машинобудування, АПК, будівництво тощо);

Притомні інфляційні показники (у середньому менш як 1% на місяць з початку 2023 року);

Розвиток експорту.

Нагадаємо, що за даними "Мінфіну", 21 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,70 гривні, а купити за 38,20 гривень.