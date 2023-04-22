Каким будет курс валют 24 – 30 апреля

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), Герман Марченко в комментарии 24 Каналу рассказал о валютных прогнозах на следующую неделю. По его словам, наличные курсы доллара и евро останутся на уровне 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Однако рынок не будет статичным: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2–0,3 (гривен к доллару) и 0,4–0,5 (гривен к евро). При этом, как и в течение последних 2-х месяцев, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15–0,25 гривны.

Он добавил, что разница между официальными, банковским и наличным курсами не будет превышать 2 – 2,5%. Эта разница может сохраниться до отмены фиксированного и образования плавающего курса валют.

Еще в конце июля 2022 года. НБУ зафиксировал курс на отметке 36,6 (гривна к доллару).

Факторы, влияющие на стабильность валютного рынка

Герман Марченко рассказал о факторах, повлиявших на формирование стабильного валютного рынка.

Материальная помощь от других стран для стабилизации расходов госбюджета и своевременные выплаты (например принятие долгосрочной финансовой поддержки Украины на сумму 115 миллиардов долларов);

Меры НБУ по сбалансированию спроса и предложения на наличную валюту;

"популяризация" гривны путем внедрения депозитных сертификатов под 25% для населения;

Развитие экономики внутри государства, в частности, "базовых" экономических отраслей (машиностроение, АПК, строительство и т.п.);

Сознательные инфляционные показатели (в среднем менее 1% в месяц с начала 2023 года);

Развитие экспорта.

Напомним, что по данным "Минфина" Напомним, 21 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 37,70 гривны, а купить за 38,20 гривны.