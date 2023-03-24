Долар стабільно падає: який курс в обмінниках та банках
24 березня 2023, 10:25Читать новость на русском
Курс долара знову повернувся до тенденції зниження й в банках практично досяг 38 гривень. А от євро навпаки стрімко росте й за добу знову додало 20 копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 24 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,10 гривні (-10 копійок проти 23 березня), а купити за 38,60 гривні (-8 копійок).
До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 40,70 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+20 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (без змін), а продають – за 38,52 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,15 гривні (+20 копійок), а продаж – 41,57 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (+5 копійок), а продаж – 38,46 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 41,17 гривні (+9 копійок), а продають за 41,47 гривні (+3 копійки).
Що прогнозували банкіри цього тижня
- Анна Золотько вважала цього тижня різнонаправлений рух курсу. "При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар", – прогнозувала банкірка.
- Банкір Герман Марченко прогнозував, що цього тижня на готівковому ринку курс буде в рамках 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро.
Що буде з курсом наступного тижня
В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.
Також банкір, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.