Долар впаде перед Великоднем: чого чекати від курсу найближчі два тижні

Курс долара на готівковому ринку впаде на декілька відсотків, прогнозує банкір. Гривня ж відповідно зміцниться.

Чому курс перед Великоднем впаде

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що гривня у Великодній період, який розпочнеться ближче до кінця тижня, цілком може зміцнитись в межах 2 – 3%.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Це можна пояснити тим, що витрати громадян можуть суттєво зрости, що вже проявилося у збільшенні попиту на окремі категорії продуктів. Відтак продаж готівкової валюти може збільшитися, що у моменті вплине на роздрібний курс покупки.

Яка зараз ситуація на готівковому ринку

Долар за останніх дві доби на готівковому ринку впав в межах 50 копійок на впевнено прямує до 37 гривень. До слова, за прогнозами Concorde Capital середній курс у 2023 році може бути на рівні офіційного, тобто 36,6 гривні за долар.