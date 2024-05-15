Долар – за 40, євро – за понад 43: де купити валюту на ринку найдешевше

Американська та європейська валюти досягнули нових курсових позначок на готівковому ринку. Тепер купівля долара орієнтовно відбувається за 40 гривень за валюту, а євро – за понад 43 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,55 гривні (+5 копійок проти 14 травня), а продаж – 40,02 гривні (+2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,60 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 43,20 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні (-2 копійки), а продаж – 40,04 гривні (-1 копійка).

(-2 копійки), а продаж – (-1 копійка). Євро купують за 43,15 гривні (+6 копійок), а продають за 43,30 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,70 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,10 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43 гривні (+2 копійки), а продаж – 43,39 гривні (без змін).

Скільки коштуватиме долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з початку 2024 року девальвація гривні склала майже 4%.

Таким чином, впродовж наступних 8 місяців в бюджеті країни розрахована девальвація гривні може скласти ще 3% від початкового курсу долара у січні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на валютному ринку може розвиватися за двома основними сценаріями.

Перший варіант – у травні буде аналогічна квітню ситуація. Тобто на початку літа долар матиме значення орієнтовно 40 гривень.

– у травні буде аналогічна квітню ситуація. Тобто на початку літа долар матиме значення орієнтовно 40 гривень. Другий варіант – після активної девальвації може настати період курсового затишшя, відтак у травні курсові зміни будуть у межах 39,2 – 40 гривень за долар.

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