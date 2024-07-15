Як змінилися долар та євро після вихідних

Долар на чорному ринку після вихідних залишається на рівні 41 гривні. Курс в обмінниках та в банках дешевший, але ціна росте. Водночас купівля євро досягає 45 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,75 гривні (+5 копійок проти 12 липня), а продаж – 41,25 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,25 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 44,90 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,05 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,15 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 44,75 гривні (+20 копійок), а продають за 44,95 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,53 гривні (+12 копійок), а продають – за 41,23 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,23 гривні (-2 копійок), а продаж – 45,06 гривні (+11 копійок).

Що експерт прогнозує стосовно долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на валютному ринку спостерігається відносний "штиль". Лєсовий додає, що триватиме це, ймовірно, до серпня, а отже, майже весь літній період.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

Цього тижня прогнозується, що курс на готівковому ринку може перебувати в межах 40 – 41,2 гривні за долар. Водночас курс євро буде на рівні 43 – 46 гривень.

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