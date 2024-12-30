Де можна обміняти долар вище аніж 42 гривні

На чорному ринку долар суттєво додав в ціні за вихідні, як і євро. Водночас в обмінниках американська валюта при купівлі валюти ледь не на 25 копійок виросла, а європейська валюта навпаки подешевшала ледь не на 30 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 30 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,75 гривні (+5 копійок проти 27 грудня) та продаж по 42,30 гривні (+5 копійок).

Читайте також Що буде з курсом євро: прогноз на початок 2025 року

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (без змін), а продаж по 44,20 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,37 гривні (+17 копійок), а продати по 42,40 гривні (+21 копійка).

(+17 копійок), а продати по (+21 копійка). Купівля євро по 44,15 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,25 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,70 гривні (-9 копійок), а продають по 42,46 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають по (+24 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,70 гривні (+11 копійок), а продають по 44,53 гривні (-27 копійок).

Що буде з курсом валют в кінці грудня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що загальноекономічні чинники, як-от обсяг міжнародної фінансової допомоги та обсяги валютних резервів, створюють стратегічний базис надійності для гривні не лише на січень, а й на весь 2025 рік.

Лєсовий уточнює, що на початку року офіційний курс долара перебуватиме в діапазоні 41,80 – 42,10 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто якоїсь стрімкої курсової зміни не станеться.

Важливо! А на готівковому ринку коридори валютних коливань будуть на рівні: 41,80 – 42,10 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро (на міжбанку) та 41,90 – 42,20 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро (на готівковому ринку).