Долар майже по 42, а євро понад 44 гривні: де валюти коштують найсуттєвіше

В обмінниках ціна валют зросла, особливо при обміні. Відтак ціна євро сягнула понад 44 гривні. Крім того, ціни валют на чорному ринку також додали в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 16 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (+5 копійок проти 13 грудня) та продаж по 41,92 гривні (-1 копійка).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (без змін), а продаж по 44,20 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,95 гривні (+10 копійок), а продати по 41,99 гривні (+15 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+15 копійок). Купівля євро по 44,17 гривні (+17 копійок), а продаж по 44,32 гривні (+11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,70 гривні (+36 копійок), а продають по 42,10 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(+36 копійок), а продають по (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,10 гривні (+44 копійки), а продають по 44,49 гривні (+20 копійок).

По скільки буде долар цього тижня

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, що готівковий ринок при формуванні курсів спиратиметься на показники міжбанку. І враховуючи передсвяткові дні, курс долара скоріш за все буде впритул наближатися до рівня міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на міжбанківські курси цілком можливо вирахувати можливий діапазон курсів на готівковому ринку.

Лєсовий зауважив, що ситуація на валютному ринку надалі залишатиметься прогнозованою, адже НБУ зберігатиме рівновагу між попитом та пропозицією.

Зверніть увагу! Цього тижня на міжбанку буде курс в межах 41,40 – 41,80 гривні, а на готівковому рику – в межах 41,50 – 42 гривні.