Долар подешевшав: скільки коштує валюта в банках

Готівковий курс долара подешевшав й розпочав лютий зі зміцнення гривні. У банках американська валюта знизилась на 10 копійок за добу.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (-10 копійки проти 31 січня), а купити за 40,50 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 43 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,65 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,25 гривні (без змін), а продають – за 40,48 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,45 гривні (+5 копійок), а продаж – 43,70 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,41 гривні (+1 копійка).

(-1 копійка), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 43,40 гривні (-6 копійок), а продають за 43,61 гривні (-4 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що найімовірніше, цього тижня учасники готівкового ринку намагатимуться активізувати висхідний курсовий тренд на ринку, орієнтуючись на сезонність.

Вона пояснює, що на перехідну дату припадає високий сезон виплат зарплат українцям. А додаткова вивільнена ліквідність частково потрапляє на валютний ринок у вигляді попиту на іноземну валюту, чим і намагаються скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.