Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,10 гривні (-2 копійки проти 30 січня), а купити за 40,55 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 43 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,70 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,25 гривні (-10 копійок), а продають – за 40,48 гривні (-4 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продають – за (-4 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,40 гривні (-7 копійок), а продаж – 43,67 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,31 гривні (-9 копійок), а продаж – 40,40 гривні (-8 копійок).

(-9 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують по 43,46 гривні (-4 копійки), а продають за 43,65 гривні (+1 копійка).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що найімовірніше, цього тижня учасники готівкового ринку намагатимуться активізувати висхідний курсовий тренд на ринку, орієнтуючись на сезонність.

Вона пояснює, що на перехідну дату припадає високий сезон виплат зарплат українцям. А додаткова вивільнена ліквідність частково потрапляє на валютний ринок у вигляді попиту на іноземну валюту, чим і намагаються скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.