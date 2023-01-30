Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,12 гривні (-3 копійки проти 27 січня), а купити за 40,60 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 43 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,70 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (+13 копійок), а продають – за 40,52 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(+13 копійок), а продають – за (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,47 гривні (+27 копійок), а продаж – 43,67 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (без змін), а продаж – 40,48 гривні (-30 копійок).

(без змін), а продаж – (-30 копійок). Євро купують по 43,50 гривні (+50 копійок), а продають за 43,64 гривні (-6 копійок).

Яким буде курс цього тижня

На думку банкіра Германа Марченка, якою він поділився з 24 Каналом, перший тиждень лютого навряд чи привнесе якісь глобальні зміни на валютний ринок. Він також підкреслив курсову стабільність та рівновагу, яка зберігається на валютному ринку вже тривалий час.