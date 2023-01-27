Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,15 гривні (+15 копійок проти 26 січня), а купити за 40,60 гривні (+5 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 43 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,70 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,22 гривні (-13 копійок), а продають – за 40,59 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають – за (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,20 гривні (-25 копійок), а продаж – 43,73 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (без змін), а продаж – 40,78 гривні (+28 копійок).

(без змін), а продаж – (+28 копійок). Євро купують по 43 гривні (-50 копійок), а продають за 43,70 гривні (+5 копійок).

Що прогнозували банкіри цього тижня

Банкірка Анни Золотько, зауважувала, у коментарі 24 Каналу, що ближче до кінця тижня цілком ймовірне невеличке підвищення курсу на фоні зростання попиту через активізацію виплат зарплат українцям. Щоправда, зважаючи на збалансованість ринку, вона не очікує на суттєве подорожчання гривні.