Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 27 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,15 гривны (+15 копеек против 26 января), а купить за 40,60 гривны (+5 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,70 гривны (+3 копейки).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,22 гривны (-13 копеек), а продают – за 40,59 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 43,20 гривны (-25 копеек), а продажа – 43,73 гривны (+2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,78 гривны (+28 копеек).
- Евро покупают по 43 гривны (-50 копеек), а продают за 43,70 гривны (+5 копеек).
Что прогнозировали банкиры на этой неделе
Банкирша Анны Золотько, замечала, в комментарии 24 Каналу, что ближе к концу недели вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.
На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.