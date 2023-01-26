Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 26 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (без изменений против 25 января), а купить за 40,55 гривны (+3 копейки).
Интересно НБУ впервые в 2023 году пересмотрит учетную ставку: есть ли причины повышения
- Наличное евро банки покупают за 43 гривны (+30 копеек), а продают в среднем по 43,67 гривны (+17 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (без изменений), а продают – за 40,53 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 43,45 гривны (-1 копейка), а продажа – 43,71 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,50 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 43,50 гривны (+5 копеек), а продают за 43,65 гривны (+4 копейки).
Курс доллара на этой неделе
По мнению банкирши Анны Золотько, которой она поделилась в комментарии 24 Каналу, ближе к концу недели, вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.
На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.