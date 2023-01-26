Почему НБУ сохранит учетную ставку
В комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко отметил, что решения НБУ по учетной ставке могут повлиять на валютный рынок. В частности, говорится о возможном поднятии официального курса доллара, если регулятор решит повысить ставку.
Интересно Стоит ли покупать доллар уже: каким будет курс гривны в феврале
Однако учитывая, что стабильность для государства сейчас приоритет номер один – этого не произойдет в ближайшее время.
Мы склонны считать, что в этот непростой период вряд ли возможен пересмотр учетной ставки и официальный курс валют.
Другой банкир Иван Свитек тоже считает, что регулятор оставит учетную ставку на текущем уровне 25%. В разговоре с 24 Каналом, он отметил, что, несмотря на замедление траектории инфляции в конце года, темпы роста потребительских цен остаются очень высокими, что требует от НБУ придерживаться жесткой монетарной политики.
К тому же, темпы роста ставки по вкладам физических лиц все еще остаются очень умеренными. Но и в повышении учетной ставки нет смысла. Итак, уверен, что на заседании 26 января будет принято решение о сохранении текущего уровня учетной ставки.
Просмотры учетной ставки
- В 2022 году НБУ резко повысил учетную ставку до 25% через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.
- После этого регулятор во время заседаний монетарного комитета НБУ сохранял на этом уровне.
Ставки по депозитам
Иван Свитек рассказывает, что банки за пределами первой двадцатки по уровню ставок по депозитам физических лиц в большинстве своем уже близки к максимальным с точки зрения рентабельности ставкам на уровне 17 – 19% годовых в гривне. Но ситуация на рынке очень неровная.
Банковская система остается чрезмерно ликвидной, однако эта ликвидность распределена по рынку неравномерно. На что, кстати, во время декабрьского заседания монетарного комитета обращали внимание его члены,
– замечает банкир.
Он добавляет, что большая часть прироста средств физических лиц в прошлом году формировалась за счет крупнейших банков. А значит, у них нет рыночных стимулов поднимать ставки по вкладам.
Доходность вкладов
Это наглядно демонстрирует индекс UIRD, рассчитываемый как средний показатель депозитных ставок среди 20 крупнейших банков. Скажем, за последние 3 месяца доходность 6-месячного вклада выросла с 11,4% до 12,3% годовых. В то же время по гривневому вкладу на тот же срок небольшие банки готовы давать до 15 – 16% годовых.
– объясняет Свитек.
Поэтому, учитывая тот факт, что во время действия режима военного положения и три месяца после его завершения Фонд гарантирования обеспечивает 100% возврат суммы вкладов, по мнению банкира, правильной стратегией для украинцев было бы выбирать депозиты с наибольшими процентами, несмотря на размер финучреждения.
Свитек резюмирует, что, кроме прочего, это усилило бы конкуренцию в целом на рынке и стимулировало бы крупные банки более активно повышать ставки.