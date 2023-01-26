Чому НБУ збереже облікову ставку

У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченка зауважив, що рішення НБУ щодо облікової ставки можуть вплинути на валютний ринок. Зокрема мовиться про можливе підняття офіційного курсу долара, якщо регулятор вирішить підвищити ставку.

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Однак з огляду на те, що стабільність для держави зараз пріоритет номер один – цього не відбудеться найближчим часом.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Ми схильні вважати, що в цей непростий період навряд чи можливий перегляд облікової ставки та офіційного курсу валют.

Інший банкір Іван Світек теж вважає, що регулятор залишить облікову ставку на поточному рівні 25%. У розмові з 24 Каналом, він зауважив, що попри уповільнення траєкторії інфляції наприкінці року, темпи зростання споживчих цін залишаються дуже високими, що вимагає від НБУ притримуватися жорсткої монетарної політики.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банк До того ж темпи зростання ставки за вкладами фізичних осіб все ще залишаються дуже помірними. Але й у підвищенні облікової ставки немає сенсу. Тож, впевнений, що на засіданні 26 січня буде ухвалено рішення про збереження поточного рівня облікової ставки.

Перегляди облікової ставки

У 2022 році НБУ різко підвищив облікову ставку до 25%, через три місяці після початку повномасштабної війни в Україні.

Після того регулятор під час засідань монетарного комітету НБУ зберігав на цьому рівні.

На що впливає облікова ставка За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує. Відповідно зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Ставки по депозитах

Іван Світек розповідає, що банки за межами першої двадцятки за рівнем ставок по депозитах фізичних осіб здебільшого вже близькі до максимальних з точку зору рентабельності ставок на рівні 17 – 19% річних у гривні. Але ситуація на ринку дуже нерівна.

Банківська система залишається надмірно ліквідною, проте ця ліквідність розподілена по ринку нерівномірно. На що, до речі, під час грудневого засідання монетарного комітету звертали увагу його члени,

– зауважує банкір.

Він додає, що найбільша частина приросту коштів фізичних осіб торік формувалася за рахунок найбільших банків. А отже в них немає ринкових стимулів підіймати ставки за вкладами.

Прибутковість вкладів

Це наочно демонструє індекс UIRD, який розраховується як середній показник депозитних ставок серед найбільших 20 банків. Скажімо, за останні 3 місяці прибутковість 6-місячного вкладу зросла з 11,4% до 12,3% річних. Водночас за гривневим вкладом на той самий строк невеличкі банки готові давати до 15 – 16% річних,

– пояснює Світек.

Тож зважаючи на той факт, що під час дії режиму воєнного стану та три місяці після його завершення Фонд гарантування забезпечує 100% повернення суми вкладів, на думку банкіра, слушною стратегією для українців було б обирати депозити з найбільшими відсотками, не зважаючи на розмір фінустанови.

Світек резюмує, що окрім іншого це посилило б конкуренцію в цілому на ринку та стимулювало б великі банки більш активно підвищувати ставки.