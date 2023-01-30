Курс валют в банках

За данным "Минфину", 30 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,12 гривны (-3 копейки против 27 января), а купить за 40,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,70 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (+13 копеек), а продают – за 40,52 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(+13 копеек), а продают – за (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,47 гривны (+27 копеек), а продажа – 43,67 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,48 гривны (-30 копеек).

(без изменений), а продажа – (-30 копеек). Евро покупают по 43,50 гривны (+50 копеек), а продают за 43,64 гривны (-6 копеек).

Каким будет курс этой недели

По мнению банкира Германа Марченко, которым он поделился с 24 Каналом, первая неделя февраля вряд ли привнесет какие-либо глобальные изменения на валютный рынок. Он также подчеркнул курсовую стабильность и равновесие, сохраняющееся на валютном рынке уже длительное время.