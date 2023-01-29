Наличный курс 27 января

в банках можно было продать доллар в среднем за 40,15 гривны, а купить за 40,60 гривны.

можно было продать доллар в среднем за 40,15 гривны, а купить за 40,60 гривны. В обменниках покупали доллар в среднем за 40,22 гривны, а продают – за 40,59 гривны.

покупали доллар в среднем за 40,22 гривны, а продают – за 40,59 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны, а продажа – 40,78 гривны

Напомним! Анна Золотько прогнозировала, что курс на этой неделе будет находиться в пределах коридора 40,2–40,9 гривны за доллар. Следует заметить, что наличный курс доллара действительно был достаточно стабильным и практически не изменился через неделю.

Продолжит ли Нацбанк политику фиксированного курса

Крохмаль считает, что у НБУ достаточно валюты в резервах, чтобы продолжать текущую политику. Поэтому в ближайшее время отмена замороженного курса скорее всего не будет.

Банкир также отметил, что поскольку наличный курс уже давно оторвался от безналичного и постепенно увеличивается избыток гривневой массы, поэтому долго такая ситуация держаться не может.

Когда темпы расходования валютных резервов начнут увеличиваться, НБУ, вероятно, снова пересмотрит фиксированный курс к новому условно равновесному значению, а в перспективе будет возвращаться к практике плавающего курса. Но об этом говорить пока рано,

– рассказал он.