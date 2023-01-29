Ситуація на готівковому ринку
Банкіри у коментарі 24 Каналу зауважили, що курс на рівні 40,5 гривні за долар став новим орієнтиром для готівкового ринку та певною психологічною позначкою.
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Рівень 40,5 гривні за долар від початку року став новим орієнтиром для ринку й поки збалансованість готівкового сегмента не дозволяє котируванням суттєво посунутись від нього.
Банкір Юрій Крохмаль зауважив, що такій стабільності сприяють різні фактори, які забезпечують достатню кількість валюти на ринку, що здатна задовільнити попит. Зокрема мовиться про достатню кількість готівки в касах банків та обмінних пунктів, та можливість купити валюту на міжбанківському ринку, де діє режим фіксованого курсу.
Тому, у першу чергу національну валюту підтримує налагоджений експорт, що стимулює приток валюти до країни, та міжнародна підтримка. Іншим важливим фактором, що сприяє стабільності готівкового ринку, є політика Нацбанку, що підтримує фіксований курс гривні на рівні 36,6 гривні за долар.
Готівковий курс 27 січня
- В банках можна було продати долар в середньому за 40,15 гривні, а купити за 40,60 гривні.
- В обмінниках купували долар в середньому за 40,22 гривні, а продають – за 40,59 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні, а продаж – 40,78 гривні
Чи продовжить Нацбанк політику фіксованого курсу
Крохмаль вважає, що НБУ має достатньо валюти в резервах, щоб продовжувати поточну політику. Тому найближчим часом скасування замороженого курсу, скоріше за все, не буде.
Банкір також зазначив, що оскільки готівковий курс вже давно відірвався від безготівкового і поступово збільшується надлишок гривневої маси, через це довго така ситуація триматись не може.
Коли темпи витрачання валютних резервів почнуть збільшуватись, НБУ, вірогідно, знов перегляне фіксований курс до нового умовно рівноважного значення, а у перспективі буде повертатись до практики плаваючого курсу. Але про це говорити поки що зарано,
– розповів він.
До слова, заступник голови НБУ Юрій Гелетій зауважив, що наразі причин для девальвації та підняття офіційного курсу немає. Він підкреслив, що валютний ринок залишається стійким, а золото-валютних резервів у регулятора достатньо.
Резервів достатньо, і зараз немає жодних підстав для переприв'язки чи перефіксації курсу
Чого чекати від курсу цього тижня
На думку банкіра Германа Марченка, якою він поділився з 24 Каналом, перший тиждень лютого навряд чи привнесе якісь глобальні зміни на валютний ринок. Він також підкреслив курсову стабільність та рівновагу, яка зберігається на валютному ринку вже тривалий час.
Тож очікуємо, що з 30 січня по 5 лютого готівковий курс долара перебуватиме в межах 40–41 гривня за долар.
ефективна політика НБУ з досягнення балансу на готівковому ринку, сталі облікова ставка та офіційний курс валют, постійна макрофінансова допомога від країн-партнерів, що дає змогу українській економіці працювати без збоїв, матеріально-технічна допомога для подолання наслідків війни передусім в енергетичному секторі, військова допомога.
– резюмує Марченко.