В банках та обмінниках долар падає: на якому рівні курс

Продаж валют банками за сьогодні опустився в ціні, а в обмінниках купівля. Втім на чорному ринку спостерігається пожвавлення вартості.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,2 гривні (без змін проти 2 січня), а продаж – 39 гривень (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,1 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 43 гривень (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (-24 копійки), а продаж – 39,50 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,95 гривні (-27 копійок), а продаж – 43,60 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,75 гривні (+25 копійок), а продаж – 39,17 гривні (-17 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (-17 копійок). Євро купують за 42,48 гривні (-4 копійки), а продають за 43,10 гривні (-39 копійок).

Що було з доларом

У коментарі 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що деякі дії НБУ на міжбанку спровокували зростання валюти.

Данило Монін Економіст Якщо за таких порівняних обсягів у жовтні НБУ зміцнював курс, то зараз він його навпаки різко послаблює і на 29 грудня ми маємо 37,98 гривні офіційного курсу.

На нестабільність валюти вплинуло те, що за перші 3 тижні грудня НБУ продав на міжбанку 2,4 мільярда доларів валюти.

Крім того, Монін пояснив, що проблем з отриманням міжнародної допомоги не виникне. В грудні країна отримала кошти від МВФ, а також від таких країн:

Японії – 900 мільйонів доларів та грант у сумі 1,3 мільярда доларів;

Євросоюзу – 1,6 мільярда доларів.

Втім, якщо у січні відбудеться затримка допомоги, то Нацбанк буде змушений продати 3 мільярди доларів з резервів, щоб урегулювати ситуацію. І таким чином курс може сягнути у перший місяць 2024 року 40 – 41 гривні.

