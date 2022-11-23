Долар подешевшав: за скільки можна купити валюту в обмінниках та на чорному ринку

Готівковий долар помітно подешевшав в обмінниках та дещо знизився на чорному ринку. А от в банках навпаки подорожчав на 20 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40 гривень (+20 копійок проти 22 листопада), а продати за 40,50 гривні (+3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40 гривень (-18 копійок), а продають – за 40,40 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,45 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,97 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,25 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,40 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 40,75 гривні (+15 копійок), а продають за 41 гривня (+25 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла, що після майже двотижневої гри на підвищення ринок зіткнувся зі зниженням попиту. Також вона додала, що друга половина листопада останнім часом – досить сприятливий період для гривні, адже попит на іноземну валюту з боку населення трохи знижується, а пропозиція, навпаки, зростає.