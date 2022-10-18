Долар подешевшав в обмінниках: за скільки можна купити валюту

За добу курс долара знизився в обмінниках, а от в банках навпаки – підріс. Де найвигідніший готівковий курс сьогодні, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривні за долар при купівлі (+10 копійок проти 17 жовтня). Тоді як продають її за 40,99 гривні за долар (+9 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,30 гривень (без змін), а продають в середньому за 39,70 гривень за євро (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,27 гривні (-27 копійок), а продають – за 40,85 гривні (-4 копійок), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають – за (-4 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,40 гривні (-28 копійок) та продаж – 39,55 гривні (-35 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,79 гривні (-6 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро продають по 38,82 гривні (+91 копійка), а купують за 39,26 гривні (+16 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько зауважила, що психологічний вплив ракетних атак 10 жовтня виявився не таким значним, як того можна було очікувати, а курсовий сплеск був дуже обмеженим у часі. Атака дронами камікадзе 17 жовтня Києва також не спричинила значного тиску на курс.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Долар на сірому ринку трохи подорожчав, але поки не може подолати позначку 41 гривні за долар. Тож можна припустити, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні за долар.

Чи варто купувати долар зараз

Олег Пендзин, експерт з економічних питань, у коментарі 24 каналу, підкреслив, що долар дешевшим не буде, адже в бюджеті-2023 він закладений на рівні 42 гривень. Тож якщо хтось хотів купити валюту, варто це робити вже.

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