Нацбанк опустив валюти в ціні за останню добу

Американська валюта опустилася в ціні на 5 копійок, а європейська валюта – на 9 копійок. На завтра вартість валют знову впаде.

Офіційний курс 4 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,48 гривні за долар. Вартість долара впала на 5 копійок проти 3 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,89 гривні, що на 9 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 5 червня:

долар – 40,29 гривні,

євро – 43,76 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 4 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,45 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,37 гривні , а продаж – 41,10 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,90 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

Який курс прогнозують на цей тиждень

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня деякі учасники ринку намагалися встановити курс продажу в діапазоні 41,20 – 41,30 гривні за долар

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Посилення девальваційних очікувань спричинило зростання курсу, а виплата зарплат на початку тижня підтримала курс американського долара.

Очікується, що до другої половини тижня відбудеться невеличке зміцнення гривні. А впродовж цього тижня курс продажу американського долара може коливатися від 40,7 до 41,3 гривні за долар.

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