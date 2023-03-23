Долар знову помітно подешевшав, а от євро навпаки різко зросло

Курс долара на готівковому ринку суттєво падає вже другу добу поспіль, а от євро навпаки – зріс від 24 до 32 копійок за добу. Де сьогодні найвигідніший курс, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні (-15 копійок проти 22 березня), а купити за 38,68 гривні (-22 копійки).

До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,30 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (-10 копійок), а продають – за 38,44 гривні (-23 копійки), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продають – за (-23 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,95 гривні (+15 копійок), а продаж – 41,62 гривні (+32 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,30 гривні (-14 копійок), а продаж – 38,45 гривні (-15 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 41,08 гривня (+8 копійок), а продають за 41,44 гривні (+24 копійки).

Яким буде курс цього тижня

До початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується у цьому коридорі попри перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд, розповіла Анна Золотько у коментарі 24 Каналу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.

Банкір Герман Марченко зауважував, що цього тижня на готівковому ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні.