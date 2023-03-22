Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,35 гривні (-7 копійок проти 21 березня), а купити за 38,90 гривні (без змін).

До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,30 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,30 гривні (-15 копійок), а продають – за 38,67 гривні (-18 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (-18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,80 гривні (без змін), а продаж – 41,30 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,44 гривні (-24 копійки), а продаж – 38,60 гривні (-17 копійок).

(-24 копійки), а продаж – (-17 копійок). Євро купують по 41 гривня (-4 копійки), а продають за 41,20 гривні (без змін).

Яким буде курс цього тижня

До початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується у цьому коридорі попри перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд, розповіла Анна Золотько у коментарі 24 Каналу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.

Банкір Герман Марченко зауважував, що цього тижня на готівковому ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні.