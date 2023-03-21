Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 21 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,42 гривні (+2 копійки проти 20 березня), а купити за 38,90 гривні (без змін).
До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,45 гривні (+13 копійок), а продають – за 38,85 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,80 гривні (-7 копійок), а продаж – 41,25 гривні (-6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,67 гривні (-3 копійки), а продаж – 38,77 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 41,04 гривні (+10 копійок), а продають за 41,20 гривні (+7 копійок).
Яким буде курс цього тижня
До початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується у цьому коридорі попри перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд, розповіла Анна Золотько у коментарі 24 Каналу.
Цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.
Банкір Герман Марченко зауважував, що цього тижня на готівковому ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні.
Наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро без помітних або ж базисних змін.