Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,42 гривны (+2 копейки против 20 марта), а купить за 38,90 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,45 гривны (+13 копеек), а продают – за 38,85 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(+13 копеек), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (-7 копеек), а продажа – 41,25 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,67 гривны (-3 копейки), а продажа – 38,77 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 41,04 гривны (+10 копеек), а продают за 41,20 гривны (+7 копеек).

Каким будет курс этой недели

До начала этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75–38,85 гривны за доллар и в настоящее время держится в этом коридоре, несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд, рассказала Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.

Банкир Герман Марченко замечал, что на этой неделе на наличном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: из-за незначительных временных колебаний, которые не превысят 0,3 гривны.