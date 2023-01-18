Долар продовжує дешевшає, а євро навпаки різко зросло за добу

За добу на готівковому ринку долар дещо знизився у ціні. Євро ж навпаки різко подорожчало – найпомітніше на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,10 гривні (-5 копійок проти 17 січня), а купити за 40,60 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 42,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,25 (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,18 гривні (-17 копійок), а продають – за 40,58 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,56 гривні (-34 копійки), а продаж – 43,36 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,49 гривні (-7 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують по 43 гривні (+35 копійок), а продають за 43,34 гривні (+44 копійки).

Курс долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зазначила, що ранок 16 січня почався з нової хвиля зміцнення гривні. Разом з тим, на її думку, протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.