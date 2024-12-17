Долар усюди сягнув 42 гривень: як змінилися курси валют
Попри те, що валюти за останню добу виросли на ринку не суттєво, долар зумів сягнути позначку при купівлі у 42 гривні. Водночас в обмінниках як долар, так і євро при обміні навпаки впали в ціні.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 17 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (+5 копійок проти 16 грудня) та продаж по 42 гривні (+8 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,30 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42 гривні (+5 копійок), а продати по 42 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро по 44,20 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,29 гривні (-3 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,46 гривні (-9 копійок), а продають по 42,03 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,66 гривні (-28 копійок), а продають по 44,43 гривні (+5 копійок).
Який курс долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу нагадала, що минулого тижня підвищений попит на валюту у перші дні тижня призвів до зростання курсу. Водночас цього тижня тиск на гривню залишатиметься посиленим насамперед через сезонний чинник.
Імпортери поспішають з проплатою за контрактами, населення реагує на зростання курсу збільшенням попиту.
Як пояснює Золотько, попри підвищену волатильність, загалом ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.
Зверніть увагу! Вартість готівкової валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,70 – 42,20 гривні за долар.