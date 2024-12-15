Який курс євро прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що максимальні позначки курсу євро наступного тижня на міжбанку та готівковому ринку сягатимуть від 45 до 47,50 гривні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коридори валютних коливань з 16 по 22 грудня будуть такими: 43,50 – 45 гривень за євро на міжбанку, а на готівковому ринку 45 – 47,50 гривні за євро.

За словами Лєсового, попри мінливість очікувань і різнобарв'я всіляких апокаліптичних прогнозів, ситуація на валютному ринку залишатиметься до міри контрольованою та прогнозованою.

По-перше, завдяки ефективному режиму керованої гнучкості, запровадженому Нацбанком, на ринку вдасться уникнути стрімких валютних змін.

завдяки ефективному режиму керованої гнучкості, запровадженому Нацбанком, на ринку вдасться уникнути стрімких валютних змін. По-друге, заважаючи на останні дані по інфляції, за листопад споживчі ціни зросли на 11,2%, регулятор продовжить згладжувати курсові зміни, що фактично стримуватиме її рівень.

заважаючи на останні дані по інфляції, за листопад споживчі ціни зросли на 11,2%, регулятор продовжить згладжувати курсові зміни, що фактично стримуватиме її рівень. По-третє, завдяки останнім потужним траншам міжнародної фіндопомоги – у листопаді Україна отримала 6,5 мільярда доларів фіндопомоги.

Таким чином, попри зовнішню об'єктивну напругу, пов'язану з наслідками воєнної агресії, ситуація на валютному ринку залишиться більш-менш збалансованою,

– пояснює банкір.

Відтак регулятор намагатиметься зберегти рівновагу між попитом і пропозицією, а на готівковому ринку мінімальні ризики виникнення вірусного ажіотажного попиту на валюту.