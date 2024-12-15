Какой курс евро прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что максимальные отметки курса евро на следующей неделе на межбанке и наличном рынке будут достигать от 45 до 47,50 гривны.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридоры валютных колебаний с 16 по 22 декабря будут такими: 43,50 – 45 гривен за евро на межбанке, а на наличном рынке 45 – 47,50 гривны за евро.

По словам Лесового, несмотря на изменчивость ожиданий и разнообразие всевозможных апокалиптических прогнозов, ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру контролируемой и прогнозируемой.

Во-первых, благодаря эффективному режиму управляемой гибкости, введенном Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений.

благодаря эффективному режиму управляемой гибкости, введенном Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений. Во-вторых, несмотря на последние данные по инфляции, за ноябрь потребительские цены выросли на 11,2%, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать ее уровень.

несмотря на последние данные по инфляции, за ноябрь потребительские цены выросли на 11,2%, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать ее уровень. В-третьих, благодаря последним мощным траншам международной финпомощи – в ноябре Украина получила 6,5 миллиарда долларов финпомощи.

Таким образом, несмотря на внешнее объективное напряжение, связанное с последствиями военной агрессии, ситуация на валютном рынке останется более-менее сбалансированной,

– объясняет банкир.

Поэтому регулятор будет пытаться сохранить равновесие между спросом и предложением, а на наличном рынке минимальные риски возникновения вирусного ажиотажного спроса на валюту.