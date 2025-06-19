Яка іноземна валюта виросла на ринку найсуттєвіше

За останню добу долар додав в ціні, хоч і не суттєво. Євро ж навпаки просіло, особливо в банках та в обмінниках. Європейська валюта тримається позначки у понад 48 гривень при продажі.

Курс валют у банках Станом на ранок 19 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+8 копійок проти 18 червня) та продаж по 41,85 гривні (без змін). Дивіться також Стане лише гірше: чому для України невигідний конфлікт Ізраїлю та Ірану Купівля євро проходить по 47,50 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,35 гривні (-15 копійок). Курс на чорному ринку Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (+5 копійок), а продати по 41,57 гривні (+6 копійок).

(+5 копійок), а продати (+6 копійок). Купівля євро по 48,01 гривні (-7 копійок), а продаж по 48,23 гривні (-5 копійок). Курс в обмінниках Долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-11 копійок), а продають по 41,70 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,47 гривні (-44 копійки), а продають по 48,68 гривні (+12 копійок). Який курс долара прогнозують Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що в останній тиждень червня ринок валют буде без сюрпризів. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як в раніше, попит дещо домінує над пропозицією, але різниця між ними не вельми велика, відтак Нацбанк вправно покриває різницю через валютні інтервенції. Крім того, Лєсовий зауважив, що в умовах режиму "керованої гнучкості" будь-які суттєві зміни долара майже виключені, а поточні коливання залишаються мінімальними. Зауважте! З 23 по 29 червня валютні коливання долара становитимуть 41,50 – 41,90 гривні на міжбанку та 41,45 – 41,80 гривні на готівковому ринку.