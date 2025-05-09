Курси наприкінці тижня: долар виріс, а євро впало

В банках долар виріс в ціні, а в обмінниках валюта показала різносторонній рух. Натомість євро показує спад вартості всюди, а найсуттєвіше – на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 9 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+8 копійок проти 8 травня) та продаж по 41,80 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро проходить по 46,70 гривні (без змін), продаж – по 47,39 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+16 копійок), а продати по 41,53 гривні (+15 копійок).

(+16 копійок), а продати (+15 копійок). Купівля євро по 46,95 гривні (-16 копійок), а продаж по 47,20 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,85 гривні (-13 копійок), а продають по 41,65 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,57 гривні (-5 копійок), а продають по 47,41 гривні (-9 копійок).

Який курс долара прогнозують

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, до середини червня очікується, що ринок буде прогнозований з можливим баражуванням курсу по межі нижніх кордонів.

Крім того, головну роль відіграватиме Нацбанк, адже режим керованої гнучкості передбачає досягнення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій, обсяг яких залишиться на нормальному рівні – до 600 – 800 мільйонів доларів на день.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Отже, протягом наступного тижня ми побачимо досить звичну "картину": мінімальні поточні коливання, при цьому, як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

Розрив між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальним – в дусі березнево-квітневого тренду. Водночас євро залежатиме від світового котування долара – євро, але це доволі важко прогнозувати.

Зверніть увагу! Очікується, що на міжбанку курс долара буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні, а курс євро – на рівні 45 – 48 гривень. Водночас на готівковому ринку курс долара перебуватиме в діапазоні 41,20 – 41,60 гривні, а євро – 45 – 48 гривень.