Долар шалено виріс в обмінниках та на чорному ринку: курс сягає понад 40 гривень

Поки купівля американської валюти в банках в середньому не перетнула позначки у 40 гривень, в обмінниках та на чорному ринку ціна вже коливається від 40,20 до 40,40 гривні за долар. Вартість євро також суттєво подорожчала.

Курс валют у банках

Станом на ранок 27 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,90 гривні (+10 копійок проти 24 травня), а продаж – 40,40 гривні (+15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,25 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 43,90 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (+25 копійок), а продаж – 40,55 гривні (+30 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+30 копійок). Євро купують за 43,85 гривні (+30 копійок), а продають за 44 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 40,20 гривні (+35 копійок), а продають – за 40,60 гривні (+26 копійок), за даними finance.ua.

(+35 копійок), а продають – за (+26 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,75 гривні (+30 копійок), а продаж – 44,20 гривні (+33 копійки).

Долар цього тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що долар на кінець травня перебуватиме в межах від 39,5 гривні до 40 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня, просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня).

Банкір спрогнозував, що долар навряд чи опуститься нижче підсумкових показників квітня.

Лєсовий додає, що якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні.

Ймовірні коридори валютних коливань цього тижня:

міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро,

39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

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