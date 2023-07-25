В обмінниках долар сягнув 37 гривень: на скільки подорожчала валюта

Долар станом на ранок 25 липня становить вже 37 гривень при купівлі в обмінниках. Це вперше за тривалий час, коли валюта сягнула такої позначки. Водночас в банках курс вже декілька днів поспіль не змінюється.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 24 липня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,90 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,61 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (+4 копійки), а продаж – 37,40 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,20 гривні (-4 копійки), а продаж – 41,65 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (+6 копійок), а продаж – 37,29 гривні (+9 копійок).

(+6 копійок), а продаж – (+9 копійок). Євро купують по 41,39 гривні (+1 копійка), а продають за 41,58 гривні (+3 копійки).

Ситуація на готівковому минулого тижня

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня дещо може змінитися. Все через те, що 27 липня Нацбанк ухвалюватиме рішення по обліковій ставці, яку можуть знизити в межах 1 – 2%.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це цілком ймовірно може тимчасово посилити коливання на валютному ринку. Особливо зважаючи на той факт, що ми наближаємося до перехідної дати, коли більшість українців отримують зарплати.

На думку банкірки, вартість американського долара цього тижня на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 36,9 – 37,5 гривні за долар.