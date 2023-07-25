Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 24 июля), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,90 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,61 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+4 копейки), а продажа – 37,40 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,20 гривны (-4 копейки), а продажа – 41,65 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (+6 копеек), а продажа – 37,29 гривны (+9 копеек).

(+6 копеек), а продажа – (+9 копеек). Евро покупают по 41,39 гривны (+1 копейка), а продают за 41,58 гривны (+3 копейки).

Ситуация на наличном на прошлой неделе

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 Каналу рассказала, что на этой неделе кое-что может измениться. Все потому, что 27 июля Нацбанк будет принимать решение по учетной ставке, которую могут снизить в пределах 1 – 2%.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это по всей вероятности может временно усилить колебания на валютном рынке. Особенно учитывая тот факт, что мы приближаемся к переходной дате, когда большинство украинцев получают зарплаты.

По мнению банкирши, стоимость американского доллара на этой неделе на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,5 гривны за доллар.