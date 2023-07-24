Ситуация на наличном на прошлой неделе

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 Каналу рассказала, что прошедшая неделя на наличном валютном рынке прошла достаточно спокойно.

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Конкуренция между банковскими учреждениями и небанковскими обменниками усиливается, а спрос на валюту со стороны населения ограничен, что сужает коридор курсовых колебаний.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение всей прошлой недели, даже несмотря на довольно громкие новости на банковском рынке, обстрелы южных регионов и сложную ситуацию вокруг зернового коридора, стоимость американского доллара не выходила за пределы диапазона 37,14 – 37,18 гривны за доллар. Хотя, как и ожидалось, курс покупки иностранной валюты колебался в более широком коридоре.

Изменится ли ситуация с курсом на этой неделе

По словам собеседницы, на этой неделе кое-что может измениться, ведь 27 июля Нацбанк будет принимать решение по учетной ставке. По результатам на последнем заседании по всей вероятности, снижение учетной ставки возможно. Это может быть в пределах 1 – 2%.

Это по всей вероятности может временно усилить колебания на валютном рынке. Особенно учитывая тот факт, что мы приближаемся к переходной дате, когда большинство украинцев получают зарплаты,

– говорит Анна Золотько.

Впрочем, Золотько не думает, что даже снижение ставки сможет развернуть установившийся за последний несколько месяцев стратегический валютный тренд. Но следует ожидать умеренного усиления волатильности на валютном рынке.

Обратите внимание! По мнению банкирши, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,5 гривны за доллар.

Сколько стоит доллар на сегодня

Курс в банках

24 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем за 36,70 гривны, а продажа – 37,30 гривны.

Курс в обменниках

В среднем на уровне 36,70 гривны покупка, а продажа – 37,30 гривны.

Курс на черном рынке

Покупка доллара в среднем на уровне 37,14 гривны, а продажа – 37,20 гривны.

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