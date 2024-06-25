Ціна злетіла: де долар за добу найсуттєвіше подорожчав

Ціна долара та євро в банках залишається майже без змін. На чорному ринку вартість валют трішки пожвавішала. Водночас в обмінниках курси купівлі та продажу американської валюти додали в ціні на понад 20 копійок за добу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 25 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (без змін проти 24 червня), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,40 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 44 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,81 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок).

(+6 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 43,95 гривні (+9 копійок), а продають за 44,10 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,70 гривні (+28 копійок), а продають – за 41,10 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua.

(+28 копійок), а продають – за (+22 копійки), за даними finance.ua. Станом на 18 червня, євро коливалося на рівні: купівля – 43,80 гривні (-19 копійок), а продаж – 44,20 гривні (+2 копійки).

Скільки коштуватиме долар

За словами банкірки Анни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, розмір валютних інтервенцій минулого тижня склав 722 мільйони доларів – це на 175 мільйонів доларів менше, ніж попередній показник.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Значне падіння попиту відбулося й на роздрібному ринку. У безготівковому сегменті українці минулого тижня продали валюти навіть трохи більше, ніж придбали. А загалом чиста купівля валюти населенням за перші 4 дні тижня скоротилася до 162 мільйонів доларів.

Золотько додає, що помірному зміцненню національної валюти сприяло послаблення тиску на гривню з боку попиту. Отже, на міжбанку котирування впали впродовж тижня: у понеділок вони були у межах 40,63 – 40,65 гривні за долар, а у п’ятницю – 40,40 – 40,45 гривні за долар.

Банкірка очікує, що через ефект перехідної дати ближче до кінця тижня буде помірне зростання попиту на валюту.

В цей період ймовірне помірне здорожчання іноземної валюти в усіх сегментах валютного ринку,

– каже Золотько.

Протягом тижня вартість готівкового долара поступово зростатиме – в межах коридору 40,70 – 41,30 гривень за долар.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.