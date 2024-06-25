Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (без изменений по сравнению с 24 июня), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,40 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 44 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,81 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).

(+6 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 43,95 гривны (+9 копеек), а продают за 44,10 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,70 гривны (+28 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.

(+28 копеек), а продают – за (+22 копейки), по данным finance.ua. По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,80 гривны (-19 копеек), а продажа – 44,20 гривны (+2 копейки).

Сколько будет стоить доллар

По словам банкира Анны Золотько, с которыми она поделилась с 24 Каналом, размер валютных интервенций на прошлой неделе составил 722 миллиона долларов – это на 175 миллионов долларов меньше, чем предыдущий показатель.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Значительное падение спроса произошло и на розничном рынке. В безналичном сегменте украинцы на прошлой неделе продали валюты даже чуть больше, чем приобрели. А в целом чистая покупка валюты населением за первые 4 дня недели сократилась до 162 миллионов долларов.

Золотько добавляет, что умеренному укреплению национальной валюты способствовало ослабление давления на гривну со стороны спроса. Итак, на межбанке котировки упали в течение недели: в понедельник они были в пределах 40,63 – 40,65 гривны за доллар, а в пятницу – 40,40 – 40,45 гривны за доллар.

Банкир ожидает, что из-за эффекта переходной даты ближе к концу недели будет умеренный рост спроса на валюту.

В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка,

– говорит Золотько.

Заметьте! В течение недели стоимость наличного доллара постепенно будет расти – в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривны за доллар.

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