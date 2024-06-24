Курс валют у банках

Станом на ранок 24 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (без змін проти 21 червня), а продаж – 40,85 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,40 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 44,02 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (без змін), а продаж – 40,85 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 43,86 гривні (-9 копійок), а продають за 44,05 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,23 гривні (-16 копійок), а продають – за 40,90 гривню (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (-1 копійка), за даними finance.ua. Станом на 18 червня, євро коливалося на рівні: купівля – 43,46 гривні (-19 копійок), а продаж – 44,23 гривні (без змін).

Що буде з курсом долара наприкінці літа

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що долар не дешевшатиме, а тому нижче, ніж 40 гривень за валюту найімовірніше вже не буде.

Зауважте! На сьогодні курс долара знаходиться "в руках" Національного банку України.

Данило Монін Економіст Хоч я вважаю, що падіння курсу нижче, ніж 40 гривень, є малоймовірним, виходячи з поточних процесів, водночас все ж таки не виключаю такої нелогічної можливості.

Водночас Данило Монін розповідає, що торік, а саме у жовтні, НБУ зміцнював гривню. Експерт припускає, що регулятор може діяти також нелогічно наприкінці літа.

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