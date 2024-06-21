Курс валют у банках

Станом на ранок 21 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (-8 копійок проти 19 червня), а продаж – 40,90 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,45 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 44,15 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (-9 копійок), а продаж – 40,87 гривні (-3 копійки).

(-9 копійок), а продаж – (-3 копійки). Євро купують за 43,95 гривні (-10 копійок), а продають за 44,13 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,60 гривні (+16 копійок), а продають – за 41 гривню (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+16 копійок), а продають – за (+14 копійок), за даними finance.ua. Станом на 18 червня, євро коливалося на рівні: купівля – 43,80 гривні (+3 копійок), а продаж – 44,20 гривні (-10 копійок).

Скільки коштуватиме долар наступного тижня

За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, наступного тижня ситуація не зміниться суттєво. Серед причин – продовження режиму керованої гнучкості та надходження міжнародної підтримки, крім того, пауза щодо девальвації гривні тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку ризики обвалу гривні майже нівельовані, що і позначиться на курсових показниках.

Лєсовий додає, що курсова ситуація не віщує якихось негативних процесів. Відтак ринок житиме в парадигмі нових курсових коридорів.

Зверніть увагу! Коридори валютних коливань можуть бути такими: міжбанк – 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро; готівковий ринок – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

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